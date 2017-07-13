Происшествия |

Портал Рижского самоуправления Riga.lv опубликовал список пяти самых опасных перекрестках в столице.

Департамент сообщения Рижской думы следит за статистикой ДТП, проводит тщательный анализ возможных причин аварий и в рамках технических и финансовых возможностей улучшает сообщение на перекрестках. Однако многое зависит и от самих автоводителей – от времени реакции, опыта и внимательности за рулем, отмечают в РД.

Перекресток проспекта Курземес и улицы Слокас

Число аварий в 2016 году: 28

Описание: таких перекрестков в Риге два, и число аварий указано на обоих перекрестках. Высокая интенсивность, большое число конфликтных ситуаций, причины ДТП – в основном, совершая левый поворот при выезде на главную дорогу.

Примечание: в 2017 планируется оба пересечения оборудовать светофорами.

На перекрестке проспекта Курземес и Слокас, рядом с Maxima светофор уже установлен, а на перекрестке, который ближе к Бабите, светофор появится до конца строительного сезона 2017 года.

Перекресток улиц Виеталвас, Вестиенас и Пиедруяс

Число аварий в 2016 году: 25

Описание: перекресток сложной конфигурации с высокой интенсивностью движения.

Примечание: в настоящее время идет разработка проекта «Восточная магистраль от Иерикю до Виеталвас». Решения проекта коренным образом изменят порядок движения как на перекрестке, так и на дорогах прилегающей к магистралии территории. Реализацию проекта планируется начать в 2018 году.

Перекресток улицы Лиепаяс и К. Улманя гатве

Число аварий в 2016 году: 19

Описание: высокая интенсивность движения, ДТП в основном происходят при повороте налево.

Примечание: на этом перекрестке число ДТП, по сравнению с 2015 годом, уменьшилось. В 2015 году был ограничен левый поворот с К. Улманя гатве на улицу Лиепаяс (в направлении на Юрмалу) в период с 7:00 до 22:00.

Перекресток улиц Кенгарага и Маскавас

Число аварий в 2016 году: 18

Описание: высокая интенсивность движения, ДТП происходят в основном при повороте налево.

Примечание: в ближайшее время не планируются изменения в организации дорожного движения. Водители должны это место запомнить и быть особенно внимательными.

Перекресток улиц Бикерниеку и Лиелвардес

Число аварий в 2016 году: 16

Описание: ДТП происходят из-за нарушения максимально допустимой скорости, и также в результате несоблюдения сигнала светофора при совершении левого поворота.

Примечание: в последние годы внесены изменения в работу светофоров, в том числе увеличено время, когда на всех светофорах горит красный, что позволяет автоводителям, которые выехали на перекресток, завершить маневр.

Перекресток улиц Лубанас, Катлакална и А. Сахарова

Число аварий в 2016 году: 15

Описание: высокая интенсивность движения, в том числе при совершении именно левого поворота, что является одной из основных причин ДТП.

Примечание: на перекрестке с 2015 года введен ряд существенных изменений. В 2015 году запрещен левый поворот с улицы Лубанас на Катлакална, а также с Катлакална на Лубанас. В 2016 году построена дополнительная полоса для левого поворота с Лубанас на А. Сахарова, и изменена работа светофоров, чтобы упростить совершение маневра левого поворота.