Причина смерти Вани Берладина может стать известна в течение месяца
Происшествия | 13 июля 2017 года, 19:21
Примерно в течение месяца будут известны результаты медицинской экспертизы для выяснения причины смерти пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина, сообщили в Курземском региональном управлении Госполиции.
Экспертиза установит также время смерти ребенка.
Как сообщалось, 11 июля примерно в 19.00 тело пропавшего за 10 дней до этого в Лиепае пятилетнего Вани было найдено в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.
Полиция расследует уголовное дело, по которому оценит также возможную ответственность матери, соседей и водителя автобуса.