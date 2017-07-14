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Госполиция разыскивает Данилу Григорьева 2002 года рождения, сообщает nra.lv.

15-летнего молодого человека последний раз видели 9 июня 2017 года в Риге, по адресу Маскавас 178/1. Данила может находиться в центре Риги или в Кенгарагсе.

Приметы: рост – 155 см, худощавый, темные короткие волосы. В какой был одежде – неизвестно.

Всех, располагающих какой-либо информацией о молодом человеке, просят звонить по номерам 67086678 или 110.