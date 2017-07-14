В Риге пропал 15-летний молодой человек
Происшествия | 14 июля 2017 года, 17:09
Госполиция разыскивает Данилу Григорьева 2002 года рождения, сообщает nra.lv.
15-летнего молодого человека последний раз видели 9 июня 2017 года в Риге, по адресу Маскавас 178/1. Данила может находиться в центре Риги или в Кенгарагсе.
Приметы: рост – 155 см, худощавый, темные короткие волосы. В какой был одежде – неизвестно.
Всех, располагающих какой-либо информацией о молодом человеке, просят звонить по номерам 67086678 или 110.