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13 июля около 21.30 в полиции самоуправления Лиепаи был получен вызов на бульвар Атмодас, где была найдена девочка 2009 года рождения, рассказавшая, что уже несколько дней она не ела и не пила, а родители дома употребляют алкоголь, причем дома с ними находится 10-месячный братик, рассказал порталу liepajniekiem.lv представитель полиции самоуправления Каспар Варпиньш.

"Прибыв на место, при разговоре с матерью было констатировано, что женщина пьяная и не может связно отвечать на вопросы", - отметил Варпиньш.

"Во время беседы был слышен плач младенца. Проверив комнату, был замечен и отец ребенка, также находившийся в опьянении. В квартире стоял запах алкоголя и сигарет, везде валялась одежда и пустые бутылки".

Приняв во внимание эти факты, было принято решение забрать детей из семьи.

Малыш 2016 г. рожд был доставлен в филиал VSAC Kurzeme "Лиепая", а 8-летняя девочка была отправлена в детдом. Проведя тест на алкоголь, у матери было констатировано 3,89 промилле, а у отца - 3,38 промилле.

Во время визита полиции продолжают выпивать

А уже 14 июля в 01.40 полиция лиепайского самоуправления получила вызов на улицу Айстерес, где в одном из многоэтажных домов стоял шум в квартире.

"Прибыв на место, у дверей было слышно, что в квартире происходит конфликт, и плачет младенец. После того, как жильцы открыли дверь, было констатировано, что оба взрослых находятся в опьянении, а в квартире также находились дети 2008, 2015 и 2017 годов рождения", - рассказал Варпиньш.

"В ожидании представителей полиции по делам несовершеннолетних, мужчина несколько раз впадал в агрессию, а женщина, игнорируя указания сотрудников полиции, продолжала употреблять алкоголь", - сказал представитель полиции.

И в этом случае дети были доставлены в детдом.

Проведя тест на алкоголь, у матери было констатировано 2,77 промилле, а у отца - 1,18 промилле.

Источник: liepajniekiem.lv