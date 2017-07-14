Происшествия |

Вечером 13 июля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию, что в Старой Риге несколько молодых людей задержали вора. На место отправился экипаж.

Прибывшим по указанному адресу полицейским молодые люди рассказали, что отдыхали в одном из клубов и заметили парня, который прихватил со стола сумочку их подруги, спрятал под куртку и быстро ушел. Молодые люди решили следовать за ним и вызвать полицию.

Вскоре им удалось настичь вора, они начали с ним разговор, во время которого юноша категорически отрицал причастность к краже. Однако его ложь тут же подтвердилась выпавшей из куртки сумкой.

Потерпевшая получила свои вещи обратно и дала понять, что не желает писать заявление в Госполицию.

Полицейские отправились к воришке, который по внешним признакам был пьян – неустойчиво стоял, медленно говорил, плюс ко всему от него исходил запах алкоголя. Проверка персональных данных показала, что ему 17 лет. Мотивы воровства юноша объяснить не мог.

Несовершеннолетнего задержали и доставили в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 1,42 промилле. По факту составлен протокол о пребывании в общественном месте в нетрезвом виде. После этого полиция связалась с матерью юноши, которая вскоре приехала за сыном.