Происшествия |

В трагическом несчастном случае в центре Риги погиб молодой пешеход – его сбил водитель автомобиля BMW, сообщает Skaties.lv. Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло в ночь на четверг в Риге, на перекрестке улиц Бривибас и Дзирнаву. Автомобилем BMW управлял парень 1997 года рождения, он наехал на молодого человека 1998 года рождения.

Он полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Фото: Skaties.lv