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Неизвестный злоумышленник несанкционированно получил доступ к серверу домашней страницы одного из латвийских самоуправлений и стер большую часть данных. Об этом сообщает компания по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.

Как отмечают в Cert.lv, в конце июня в учреждение поступила информация от одного из латвийских самоуправлений о том, что домашняя страница стала недоступна, а большая часть содержащейся на ней информации стерта. Проанализировав ситуацию, было установлено, что 28 июня, в период с 05.00 до 06.00 часов файлы домашней страницы были стерты. Также были уничтожены файлы журналов сервера, чтобы скрыть следы преступления.

Эксперты также установили, что злоумышленник знал пароль пользователя, потому что подключение произошло с первого раза.

В результате произошедшего сайт самоуправления был недоступен более суток, а часть файлов была безвозвратно потеряна. Дело передано Государственной полиции.