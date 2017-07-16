Происшествия |

В воскресенье, на железнодорожном переезде в Лиепае, на перекрестке улиц Бривибас и Пулвера поезд столкнулся с автомашиной, в результате чего погибли два человека, сообщили в Госполиции.

Полиция получила информацию об аварии около 11.00, от Службы неотложной медицинской помощи. В аварии погибли водитель автомашины, пассажирка и собака.

Движение на месте происшествия закрыто в обоих направлениях. Сейчас там работает полиция, которая перенаправляет транспорт по альтернативным путям.

Полиция также просит отозваться очевидцев аварии. В связи с данным происшествием начат уголовный процесс.