Трагедия в Лиепае: при столкновении поезда с машиной погибли два человека (3)
Происшествия | 16 июля 2017 года, 12:39
В воскресенье, на железнодорожном переезде в Лиепае, на перекрестке улиц Бривибас и Пулвера поезд столкнулся с автомашиной, в результате чего погибли два человека, сообщили в Госполиции.
Полиция получила информацию об аварии около 11.00, от Службы неотложной медицинской помощи. В аварии погибли водитель автомашины, пассажирка и собака.
Движение на месте происшествия закрыто в обоих направлениях. Сейчас там работает полиция, которая перенаправляет транспорт по альтернативным путям.
Полиция также просит отозваться очевидцев аварии. В связи с данным происшествием начат уголовный процесс.
Что в Лиепае происходит последние время? Ваничку только мёртвым нашли, внук бабушку зарезал, тут машина....
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И снова в Лиепае....
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То теряют то сбивают. Когда позитив
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