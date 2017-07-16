Трагедия в Лиепае: при столкновении поезда с машиной погибли два человека (3)

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Происшествия | 16 июля 2017 года, 12:39

В воскресенье, на железнодорожном переезде в Лиепае, на перекрестке улиц Бривибас и Пулвера поезд столкнулся с автомашиной, в результате чего погибли два человека, сообщили в Госполиции.

Полиция получила информацию об аварии около 11.00, от Службы неотложной медицинской помощи. В аварии погибли водитель автомашины, пассажирка и собака.

Движение на месте происшествия закрыто в обоих направлениях. Сейчас там работает полиция, которая перенаправляет транспорт по альтернативным путям.

Полиция также просит отозваться очевидцев аварии. В связи с данным происшествием начат уголовный процесс.

Комментарии 3
Екатерина Трейклерис37 минут назад
Что в Лиепае происходит последние время? Ваничку только мёртвым нашли, внук бабушку зарезал, тут машина....
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Алина Асташенко27 минут назад
И снова в Лиепае....
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Leonardo Gromov28 минут назад
То теряют то сбивают. Когда позитив
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