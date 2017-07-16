Происшествия |

В воскресенье, в Риге около Даугавгривского шоссе загорелась яхта. Пожар возник из-за того, что судно мачтой задело линию электропередач.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), вызов на место происшествия поступил в 16:35. Пожар возник возле реки Хапака гравис, неподалеку от причалов для яхт, на расстоянии 200 метров от берега.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С горящего судна пожарные спасли 12 человек, которые были переданы медикам.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, помощь была оказана 12 пострадавшим, семеро из которых были дети. На месте происшествия работали девять бригад "скорой" помощи.

Пострадавшие получили серьезные ожоги, а также, возможно, и электротравмы. Все они были доставлены в больницу.