В Риге загорелся катамаран: пострадали 12 человек, в том числе дети (7)

фото

Происшествия | 16 июля 2017 года, 20:25

Катамаран Zingarella, который загорелся в воскресенье в Риге, недалеко от Даугавгривского шоссе, затонул, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Напомним, вызов на место происшествия поступил в 16:35. Сначала сообщалось, что загорелась яхта.

Пожар возник возле реки Хапака гравис, неподалеку от причалов для яхт, на расстоянии 200 метров от берега, из-за того, что судно мачтой задело высоковольтную линию электропередач. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С горящего судна были спасены и переданы медикам 12 человек. Пожар был ликвидирован в 19.18.

фото

фото

фото

фото

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, помощь была оказана 12 пострадавшим, шесть из которых были дети. На месте происшествия работали девять бригад "скорой" помощи. Пострадавшие получили серьезные ожоги, а также, возможно, и электротравмы. Все они были доставлены в больницу.

Добавим, изначально сообщалось, что пострадали семеро детей, однако, как сообщили в Детской клинической университетской больнице, на данный момент учреждение располагает информацией только о шести детях.

фото

фото

фото

Как рассказала представитель Детской больницы Вита Штейна, четверо детей сейчас находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние тяжелое, но стабильное. Тем временем еще двое детей находятся в более стабильном состоянии, одного из них планируют отпустить домой.

фото

фото

фото

Видео: delfi.lv

Комментарии 7
Leonardo Gromov2 часа назад
Ну что за лето
Ответить
Alex40 минут назад
рискну в Вашем духе .Собрал вчера удочки ,первый раз в этом году на воду собрался.Вся моя свита в отличии от президента (хотя причём здесь он?) жена.С утреца заварил перловки,червей-опарышей намедни в холодильник определил и в Томе к Валдемару на карася !Фантастишь только от того,что Рига там ,далеко ,50 км!Дурачили друг друга (я и карась)до обеда - секса не надо !
Так я о чём ,ну да, катамаран поймал высовольтку ,до сих пор не въезжаю
Ответить
varbut.com1 час назад
выступление было сегодня !
1
Ответить