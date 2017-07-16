Происшествия |

Катамаран Zingarella, который загорелся в воскресенье в Риге, недалеко от Даугавгривского шоссе, затонул, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Напомним, вызов на место происшествия поступил в 16:35. Сначала сообщалось, что загорелась яхта.

Пожар возник возле реки Хапака гравис, неподалеку от причалов для яхт, на расстоянии 200 метров от берега, из-за того, что судно мачтой задело высоковольтную линию электропередач. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С горящего судна были спасены и переданы медикам 12 человек. Пожар был ликвидирован в 19.18.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, помощь была оказана 12 пострадавшим, шесть из которых были дети. На месте происшествия работали девять бригад "скорой" помощи. Пострадавшие получили серьезные ожоги, а также, возможно, и электротравмы. Все они были доставлены в больницу.

Добавим, изначально сообщалось, что пострадали семеро детей, однако, как сообщили в Детской клинической университетской больнице, на данный момент учреждение располагает информацией только о шести детях.

Как рассказала представитель Детской больницы Вита Штейна, четверо детей сейчас находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние тяжелое, но стабильное. Тем временем еще двое детей находятся в более стабильном состоянии, одного из них планируют отпустить домой.

Видео: delfi.lv