Происшествия |

Сгоревший в воскресенье в Риге катамаран Zingarella не соблюдал предупреждающие знаки, которые были установлены на берегу реки Хапака гравис. Об этом рассказал председатель совета компании Latvijas jahta Владимир Кулешов.

Он отметил, что катамаран Zingarella принадлежит его яхт-клубу. По его словам, на борту судна проходило частное мероприятие, в котором участвовали капитан катамарана и члены его семьи.

Кулешов признал, что стал очевидцем несчастного случая, однако указал, что не может рассказать подробности происшествия. Он отметил, что об этом нужно спрашивать капитана судна.

По словам представителя яхт-клуба, катамаран задел высоковольтную линию электропередач, загорелся и очень быстро затонул.

Все находившиеся на борту судна люди были спасены. После получения информации о пожаре из яхт-клуба был послан катер, однако в момент его прибытия на месте происшествия уже дежурила полиция и никого не подпускала.

Связавшись с капитаном катамарана, Кулешов выяснил, что все, пострадавшие в результате пожара люди, живы. "Обгорели, но живы - это самое главное", - добавил Кулешов.

Отметим, согласно имеющейся в интернете информации, длина катамарана Zingarella составляет 9,8 м.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в воскресенье в Риге, на реке Хапака гравис катамаран задел высоковольтную линию электропередач. С катамарана были спасены 12 человек, в том числе 6 детей. Все они были госпитализированы. Пожар удалось ликвидировать в 19:18, после чего катамаран затонул.

Видео: delfi.lv