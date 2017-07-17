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Двое несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве ровесника и сожжении его трупа, приговорены Лиепайским судом к лишению свободы на срок до 11 лет.

Как сообщили в суде, один обвиняемый приговорен к 11 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора, второй - к лишению свободы на 10 лет и шесть месяцев с двумя годами надзора.

На вопрос о том, сколько лет требовал для обвиняемых прокурор, суд не отвечает на том основании, что дело рассматривалось на закрытом заседании. Суд не предоставляет информации и о том, удовлетворены ли требования о моральной и материальной компенсации.

Приговор можно обжаловать в течение 10 дней после опубликования полного мотивированного его текста.

Максимальное наказание, к которому суд мог приговорить за убийство и сожжение трупа, составляет 12 лет лишения свободы, ранее сообщила прокурор Инга Радкевича. Убийство было совершено при отягчающих обстоятельствах, но обвиняемые не достигли совершеннолетия, поэтому максимальное наказание к ним не может быть применено.

Обгоревшее тело подростка 2000 года рождения было найдено в Лиепае в лесном массиве возле бульвар Атмодас 5 октября прошлого года. До этого он числился без вести пропавшим. 8 октября по подозрению в убийстве были задержаны юноши 1999 и 2000 годов рождения.

Все трое дружили между собой, часто проводили свободное время в Каросте, распивая алкоголь. Однажды между подростками разгорелся конфликт, и двое остальных напали на потерпевшего. Они его душили и избивали до смерти, а затем, чтобы скрыть следы преступления, сожгли труп.