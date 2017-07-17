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Капитан катамарана, на котором в воскресенье на Хапака гравис произошел пожар, грубо нарушил правила судоходства, заявил директор Бюро расследования несчастных случаев и инцидентов на транспорте Ивар Альфред Гавейка.

Специалисты бюро начали работу на месте происшествия уже вчера, предстоит расследование, однако, по словам Гавейки, расследовать нечего, потому что капитан не понимал, что он делает, и грубо нарушал правила.

По словам Гавейки, капитан на катамаране с 14-метровой мачтой проходил там, где разрешенная высота составляет 8 метров и размещены предупредительные знаки.

Бюро сообщит об этой ситуации Министерству сообщения. Представитель предприятия Augstsprieguma tīkls Андрис Спрогис рассказал, что высота линий высокого напряжения в этом месте составляет 12 метров.

Задетая катамараном линия упала и сразу же отключилась, после чего предприятие связалось с Государственной пожарно-спасательной службой. На место происшествия прибыла ремонтная бригада Augstsprieguma tīkls.

В результате аварии Болдерая на несколько часов осталась без электричества.

Как писал Mixnews, вчера катамаран на Хапака гравис мачтой задел линию высокого напряжения и загорелся. Вызов на место происшествия поступил в 16.35. С плавсредства было спасено 12 человек, все они переданы на попечение врачей.