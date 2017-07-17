Происшествия |

В субботу, 15 июля, около 23.00 жители Елгавы обнаружили на улице Сатиксмес девочку двух с половиной лет, которая бродила без обуви и с пледом на плечах, о чем незамедлительно сообщили в полицию, пишет NRA.

На место происшествия была также вызвана "скорая" помощь и было принято решение доставить ребенка в больницу.

После осмотра, врачи не констатировали никаких проблем со здоровьем девочки.

Согласно первоначальной информации родители ребенка получили информацию о том, что с их 16-летней родственницей произошло несчастье и она доставлена в больницу, поэтому им срочно пришлось ехать в Ригу.

Так как в частном доме остались трое детей – девочки 10 и 2,5 лет, а также годовалый мальчик, которые на тот момент уже спали, взрослые позвонили своему другу, чтобы тот приехал и присмотрел за детьми. Родители не дождавшись друга, уехали, но в то время, когда мужчина приехал в дом, то констатировал, что маленькая девочка пропала из места своего жительства на улице Ганибу.

Сейчас полиция выясняет подробности произошедшего и о конкретном случае незамедлительно проинформирован Сиротский суд.

Осмотрев место проживания семьи, полиция констатировали , что условия проживания хорошие, дети обеспечены всем необходимым.

Начато административное дело – об оставлении ребенка без надзора.

Полиция в очередной раз напоминает родителям о том, что необходимо быть бдительными и не оставлять малолетних детей без надзора.