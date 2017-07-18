Происшествия |

В Риге, на Островном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием как минимум двух автомобилей. Об этом Mixnews сообщили очевидцы.

Судя про предоставленным фотографиям, на месте присутствует несколько машин Службы неотложной медицинской помощи , а также Государственной пожарно-спасательной службы.

В "скорой помощи" обещали в ближайшее время предоставить Mixnews информацию о пострадавших в результате аварии.