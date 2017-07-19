Происшествия |

15 июля, во второй половине дня Рижская муниципальная полиция (РМП) получила вызов на Петерсалу, где жители сообщали о пьяной женщине с двумя маленькими детьми.

Прибывшие по указанному адресу полицейские долго стучали в дверь, но безрезультатно. Из квартиры доносились детские голоса, а соседи сказали, что женщина, возможно, оставила их одних и ушла к подруге, которая живет на четвертом этаже этого же дома. Полицейские отправились в квартиру подруги, но матери детей там не оказалось.

Подруга дала полицейским номер ее телефона. Когда женщина сняла трубку, то сообщила, что вышла с другом в магазин за продуктами. Женщина пообещала как можно скорее прийти домой. Выяснилось, что в квартире находится 10-месячный малыш и восьмилетний мальчик. Полицейские решили дождаться родителей, но они так и не появились. Телефон женщины был отключен.

На место вызвали сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, которым по пожарной лестнице удалось попасть в квартиру. Также на место прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи.

В квартире было чисто и аккуратно. В ней находились дети, которые не плакали и были сыты. Когда оперативные службы находились внутри квартиры, к дому подбежал нетрезвый мужчина, который закричал, что он хозяин квартиры и открыл дверь ключом. Медики вошли внутрь и убедились, что дети в отсутствие родителей не пострадали.

Мужчина пустился в объяснения, но его рассказ был весьма противоречив, поэтому полицейские решили осмотреть округу и найти мать.

Примерно в 30 метрах от дома полицейские заметили, что в кустах скрывается женщина. В руках нетрезвой матери был пакет, заполненный алкогольными напитками.

Во время проверки данных выяснилось, что женщина ранее уже попадала в поле зрения полиции за нарушение прав детей. На вопрос, почему она оставила детей одних, женщина сказала, что они способны сами о себе позаботиться. Проверка на алкоголь показала 2,22 промилле в крови матери, у ее друга – 1,33 промилле. Они кричали, ругались и угрожали полицейским расправой в том случае, если они заберут детей.

Женщину попросили одеть детей и довести до оперативного транспорта. Малышей усадили в автокресла и отвезли в кризисный центр.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений РМП.