Происшествия |

29-летний гражданин Латвии из Екабпилса Янис Мартыновс пропал без вести 5 июля 2017 года, возможно, в Лондоне. В тот день, в 15:25 он должен был вылететь рейсом из Берлина (через Лондонский аэропорт Stansted) в Guernsey, где в аэропорту его ждала мама, но так и не дождалась, поскольку мужчина не сел в самолет.

Известно, что в последний раз Янис Мартынов связывался с мамой через социальную сеть Facebook 5 июля в 10 утра и сообщил, что находится в Британском аэропорту Stansted (London) и попросил встретить его в аэропорту Guernsy, куда собирался прилететь в тот же день из Берлина. С того момента связь оборвалась, никаких сведений о молодом человеке больше нет.

ПРИМЕТЫ: Рост 1,77 см, нормального телосложения. Был одет в красную спортивную куртку, коричневые шорты. На ногах были белые носки и черные спортивные ботинки Nike. На голове была белая бейсболка с надписью.

При себе у Яниса был синий спортивный рюкзак "Adidas", портативный компьютер.

Всех, кто видел молодого мужчину или знает, где он может находиться, просьба звонить в полицию по телефону (+371) 110 или в BEZVESTS.LV по номеру (+371) 22 084 084.