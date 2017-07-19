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Житель Латвии разбился в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"В среду утром поступило сообщение, что при восхождении в Черекском районе на высоте 3900 метров сорвался и погиб альпинист из Риги, 1985 г.р.",- сказал Беров.

По его данным, спортсмен совершал восхождение в составе группы из пяти человек, остальные участники восхождения не пострадали.

На место происшествия вышли двое спасателей.