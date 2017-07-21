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Сегодня утром в микрорайоне Новое Строение в Даугавпилсе произошла трагическая авария - в результате столкновения двух легковых автомашин погибла женщина, пострадало 8 человек. На месте работали все спецслужбы города, сообщает grani.lv.

Как рассказывают очевидцы, около семи часов утра на улице Ятниеку водитель автомашины Volkswagen Passat, выезжая со двора дома №42, не пропустил движущуюся по главной дороге BMW.

Столкновение было таким сильным, что от удара машины отбросило друг от друга метров на 10. Транспортные средства были настолько повреждены, что не могли самостоятельно покинуть место происшествия.

На месте аварии работали три расчета Государственной пожарно-спасательной службы, несколько бригад Службы неотложной помощи, Государственная полиция.

После ДТП движение на участке улицы Ятниеку от Лиепаяс до Тукума было перекрыто. Оперативные службы абсорбентами убирали жидкости, которые вытекли из покореженных транспортных средств на проезжую часть.

По неофициальным данным, в результате аварии погибла женщина, управлявшая автомашиной BMW.

Старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова подтвердила, что авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen Passat не пропустил движущуюся по главной дороге BMW.

По данному факту начат уголовный процесс, ведется расследование.

Более подробную информацию о причинах и обстоятельствах случившегося, а также о том, насколько тяжело были травмированы участники аварии, стражи порядка смогут предоставить только в понедельник.

Источник: Grani.lv; фото Юрий Дунайский