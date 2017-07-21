Происшествия |

20 июля незадолго до 21:00 работники Рижской муниципальной полиции получили информацию о некоей женщине, которая бутылкой разбивает окна машины, стоящей во дворе домаНа место ЧП прибыл находившийся поблизости полицейский экипаж.

Прибыв на место, стражи порядка увидели белый бусик марки Renault с выбитыми стеклами. Во дворе скопились соседи, живущие в окрестностях, которые описали внешность агрессивной женщины. Полицейские отправились обследовать ближайшую территорию и заметили подходившую под описание женщину.

Изначально женщина отрицала любую связь с происходящим, однако позже созналась, что была зла на мужа и из-за этого разбила его машину.

Нарушительницу привезли на место происшествия, разыскали также владельца транспортного средства. Мужчина пояснил, что у него нет претензий к жене. Супруг пояснил, что на сам отвезет транспортное средство в сервис и отремонтирует его.

При проверке персональных данных упомянутых лиц, вскрылось, что женщина объявлена в розыск. Нарушительница была задержана и передана Государственной полиции для проведения дальнейших работ.