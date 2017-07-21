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Вчера, 20 июля работники Полиции порядка рижского участка Тейки Госполиции проводили профилактический рейд в микрорайоне Пурвциемс.

Около 19 часов у одной из игровых детских площадок стражи порядка заметили мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который шел с маленьким ребенком.

Полицейские остановили мужчину, чтобы выяснить обстоятельства. В ходе беседы было установлено, что двухлетний малыш является сыном его сестры и он его вел домой.

Стражи порядка решили проводить мужчину с ребенком до дома, чтобы осмотреть место жительства ребенка. Прибыв на место стало ясно, что в квартире находится мать ребенка, его тетя и младенец, родившийся в 2017 году.

Обе женщины находились в сильном алкогольном опьянении. Мать ребенка не могла держаться на ногах. На вопрос, когда дети в последний раз были покормлены, женщина ответила, что утром дети кушали кашу.

Работники полиции приготовили детям предусмотренную для них еду, сменили памперсы и вызвали «скорую» помощь. Медики, проверив, состояние здоровья детей, констатировали, что они в госпитализации не нуждаются.

Оба ребенка были изъяты из семьи и доставлены в Государственный кризисный центр социального ухода.

После проведения экспертизы было установлено, что находившиеся на месте женщины находились в состоянии опьянения более чем 3 промилле. По делу начато административное делопроизводство и о ситуации информирована социальная служба и Сиротский суд.

Госполиция призывает жителей не быть безразличными и не молчать о семьях, в которых происходит насилие, а также в которых дети находятся под угрозой и употребляются опьяняющие вещества.