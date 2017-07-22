Происшествия |

В минувшие сутки в Сталбской волости Паргауйского края произошла тяжелая авария. В результате столкновения двух автомашин серьезно пострадали шестеро молодых мужчин, сообщила руководитель отдела коммуникации Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

В дорожно-транспортном происшествии пострадало шестеро мужчин - 17, 18, 19, 21, 23 и 30 лет.

На месте происшествия из-за большого числа пострадавших работало шесть бригад скорой помощи.

Мужчины получили тяжелые травмы, в том числе головы, внутренних органов и переломы. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней тяжести и тяжелыми травмами.

Всего за минувшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1034 вызова, из которых 253 были связаны с травмами и несчастными случаями.