Происшествия |

На выходных несколько детей пострадали в серьезных ЧП: удар током, ожог и химическое отравление.

В больницу с электротравмой доставлен 2-летний ребенок. ЧП произошло под Ригой. Мальчик вставил в розетку металлический шуруп и получил удар током.

Также в больницу была доставлена 3-летняя девочка с ожогом груди. Она столкнулась со взрослым, который нес кастрюлю с горячей пищей.

В свою очередь еще одна девочка попала в "скорую" после того, как выпила растворитель для краски.

Всего за прошлые судки "скорая" выезжала к пациентам 1230 раз. Из этого числа 325 вызовов были связаны с травмами.