Малыш получил удар током, сунув шуруп в розетку (10)
Происшествия | 23 июля 2017 года, 15:16
На выходных несколько детей пострадали в серьезных ЧП: удар током, ожог и химическое отравление.
В больницу с электротравмой доставлен 2-летний ребенок. ЧП произошло под Ригой. Мальчик вставил в розетку металлический шуруп и получил удар током.
Также в больницу была доставлена 3-летняя девочка с ожогом груди. Она столкнулась со взрослым, который нес кастрюлю с горячей пищей.
В свою очередь еще одна девочка попала в "скорую" после того, как выпила растворитель для краски.
Всего за прошлые судки "скорая" выезжала к пациентам 1230 раз. Из этого числа 325 вызовов были связаны с травмами.
Леонид, у Вас дети есть? Похоже, что нет
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ну я так и понял.....не уловили суть. ту чего удивляться и кому-то что-то доказывать
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Тут не пропал ребенок!!это может произойти за секунду. Не суди,да не судим будешь.
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