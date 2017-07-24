В Польше потерпел аварию латвийский самолет, двое погибших
Происшествия | 24 июля 2017 года, 13:24
В Польше потерпел аварию зарегистрированный в Латвии ультралегкий самолет Pelegrin Tarragon. Погибли оба находившихся там человека, сообщает портал hej.mielec.pl.
Авария произошла в пятницу утром, когда самолет сразу после взлета в городе Мелец начал переворачиваться и упал.
A Pelegrin Tarragon plane crashed in Polan— Planes Of Legend (@PlanesOfLegend) 21 июля 2017 г.
Mielec: Wypadek awionetki, dwie osoby nie żyją https://t.co/PJcEln6k5b pic.twitter.com/ENIAv1UC5I
Погибли 43-летний мужчина и его 16-летний сын.
Оба они - из польского региона Силезия.