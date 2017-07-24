В Польше потерпел аварию латвийский самолет, двое погибших

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Фото/hej.mielec.pl

Происшествия | 24 июля 2017 года, 13:24

В Польше потерпел аварию зарегистрированный в Латвии ультралегкий самолет Pelegrin Tarragon. Погибли оба находившихся там человека, сообщает портал hej.mielec.pl.

Авария произошла в пятницу утром, когда самолет сразу после взлета в городе Мелец начал переворачиваться и упал.

Погибли 43-летний мужчина и его 16-летний сын.

Оба они - из польского региона Силезия.

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