Происшествия |

Фото/hej.mielec.pl

В Польше потерпел аварию зарегистрированный в Латвии ультралегкий самолет Pelegrin Tarragon. Погибли оба находившихся там человека, сообщает портал hej.mielec.pl.

Авария произошла в пятницу утром, когда самолет сразу после взлета в городе Мелец начал переворачиваться и упал.

A Pelegrin Tarragon plane crashed in Polan

Mielec: Wypadek awionetki, dwie osoby nie żyją https://t.co/PJcEln6k5b pic.twitter.com/ENIAv1UC5I — Planes Of Legend (@PlanesOfLegend) 21 июля 2017 г.

Погибли 43-летний мужчина и его 16-летний сын.

Оба они - из польского региона Силезия.