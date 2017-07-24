Происшествия |

В прошедшие выходные в Вецаки на спасательную станцию поступила информация, что на пляже бродит девочка без присмотра родителей, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

Малышка укуталась в плед и ходила вдоль берега. На место отправились спасатели, которые забрали девочку и привезли на станцию. Вскоре за девочкой пришла мама, с которой провели профилактическую беседу.

В тот же день на Луцавсале сотрудники Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции (РМП), наблюдая в бинокль за происходящим на пляже, заметили рядом с большими буями плывущую женщину с двумя маленькими детьми.

Один из них, находясь в воде, начал сильно кашлять и уже был не в состоянии удержаться на плаву. Спасатель немедленно бросился в воду, чтобы вытащить ребенка на берег. Мать мальчика рассказала, что своими силами пыталась сделать все возможное, чтобы держать ребенка над водой, но ей было не по силам так доплыть до берега. 11-летний мальчик поддался панике и стал кашлять от воды. Тем временем второй спасатель вызвал сотрудников медицинской помощи.

Позже выяснилось, что дети играли в воде, и один из них ее наглотался, а когда начал откашливаться, то не мог удержаться на воде, начал паниковать. Прибывшие на место медики увезли мальчика в больницу.

Ранее, 22 июля около 17:30 к сотрудникам Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции на спасательной станции "Луцавсала" обратился 13-летний подросток – во время купания он порезал ногу. Мальчику оказали первую помощь и предложили вызвать "скорую", на что он ответил, что отлично себя чувствует и пошел отдыхать дальше.

В этот же день на пляже в Вакарбулли, спасатели рядом со станцией увидели лежащего мужчину, к которому подошли несколько отдыхающих. Спасатели поспешили к нему, выяснилось, что мужчине стало плохо. На вопрос, употреблял ли он алкоголь, мужчина ответил, что в последние дни "выпивал по стаканчику". Его взяли под руки и отвели на спасательную станцию, чтобы он немного пришел в себя. Полицейские вызвали "скорую", но мужчина категорически отказался от госпитализации. Он сказал, что придет в себя и пойдет домой.