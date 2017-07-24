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Государственная полиция призывает жителей быть осторожными, знакомясь с незнакомцами через интернетсайты. Некоторое время назад в отдел борьбы с киберпреступлениями Госполиции обратилась женщина, у которой, на одном из сайтов знакомств, мошенническим путем выманили более 300 000 евро. Есть основания полагать, что такую преступную схему реализует группа лиц не только в Латвии, но и из-за рубежа.

В этом году отдел борьбы с киберпреступлениями получили информацию о возможном мошенничестве, которое осуществляется, благодаря доверчивости интернет-пользовательницы.

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что используя популярный сайт знакомств, в виртуальной среде стала переписываться с неким мужчиной, целью которого якобы были серьезные отношения.

Мужчина выдал себя за гражданина США, который находится с мирной миссией в Афганистане.

С самого начала знакомства переписка между мужчиной и женщиной с помощью гугл-переводчика происходила на латышском и русском языках.

Переписка носила дружеский и довольно сердечный характер. Со временем мужчина и женщина стали использовать для переписки также электронную почту и телефонные аппликации.

В тот момент, когда мужчина вошел в доверие к женщине, в одной из переписок он упомянул, что хочет отправиться в отпуск в Латвию, только для реализации это идеи существуют некоторые препятствия.

По словам мужчины, закрыто банковское отделение, где хранятся принадлежащие ему вещи - несколько деревянных ящиков, в которых хранятся документы, драгоценности, награды и медали, а также примерно 20 миллионов евро наличными. Упомянутые вещи мужчина хотел бы переслать женщине, как его доверенному лицу, так как других близких у него нет, но и тут, по его словам, возникли проблемы.

Мужчина указал, что пересылка вещей при использовании сервиса дипломатической почты слишком дорогая.

В результате долгой переписки, с желанием помочь разрешить проблемы своему потенциальному кавалеру, женщина совершила несколько денежных переводов - всего на 300 000 евро. К сожалению, такие действия принесли женщине только большие материальные убытки и разочарование.

Сейчас Госполиция проводит расследование данного случая. Есть основания полагать, что такие преступления может совершать группа лиц. Моженники могут быть как из Латвии, так и из-за рубежа.

Госполиция призывает жителей быть осторожными и не быть доверчивыми в социальных сетях с незнакомцами. Также полиция повторно предупреждает, что не следует доверять третьим лицам информацию о себе, например, персональный код, тем самым подвергая себя риску стать жертвой мошенников.