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В понедельник днем молодой человек украл ящик с пожертвованными Музею рижского гетто и холокоста деньгами. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила арт-директор музея Карина Даташвили.

"Обратите внимание на этого красавчика. Через минуту после фотосессии он пойдёт и не стесняясь ни туристов, ни сотрудников музея, сорвёт ящик с деньгами (сильный, тренируется, наверно), спокойно положит деньги в карман и уйдёт. Наверное, те 50 с лишним евро, которые он забрал ему нужнее. Увидите такого, дайте ему ещё денег, и покормите, мало ли, голодает человек, раз уж в музее воровать приходится. Поделитесь фотографией, пожалуйста. Надо помочь человеку!!", - пишет она в соцсети.

Как Даташвили рассказала радио Baltkom, в распоряжении музея имеется видеодоказательства кражи, а заявление в полицию было подано пару часов спустя.

"Кражу совершил молодой парень, до 30 лет. Рост 180 см, спортивный, темные волосы, джинсы, черная майка", - рассказала она.

Добавим, что в Музее рижского гетто и холокоста нет платы за вход - вместо этого у дверей заведения висит коробка, в которую предлагается делать пожертвования перед посещением музея.