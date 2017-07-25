Происшествия |

74-летняя женщина, отправившаяся в лес Мадонского края за грибами и не вернувшаяся домой, найдена без признаков жизни, сообщили в Госполиции. Поиски пожилой женщины велись со вчерашнего вечера, в том числе при помощи вертолета НВС.

24 июля около 20:00 Государственная полиция получила информацию о том, что недалеко от поселка Silakrog мужчина (1948 г.р) вместе с женщиной отправились в лес собирать грибы. В лесу ей стало плохо, поэтому мужчина вызвал службу неотложной медицинской помощи и сам отправился им навстречу.

В стрессовой ситуации он не смог найти обратный путь к тому месту, где находилась пожилая женщина.

Госполиция сразу начала поисковые работы, к ним были привлечены земессарги и вертолет Вооруженных сил. Поздним вечером 24 июля в поисках женщины участвовали около 30 человек, они обыскивали лесной массив.