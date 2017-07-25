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Фотография носит иллюстративный характер.

В Риге за запуск беспилотного летательного аппарата у здания министерства обороны Латвии задержан гражданин России. Об этом сообщили представители Национальныех вооруженных сил (НВС).

"Военная полиция 19 июля этого года после 22:00 задержала гражданина России за запуск над министерством обороны беспилотного летательного аппарата", - указывают НВС.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан Госполиции.

Задержанный россиянин с видом на жительство в Латвии пояснил, что он снимал красивые виды центра Риги и не знал, что его беспилотник приблизился к министерству обороны. Полицейские проверили видеозаписи и ничего протоивозаконного на них не нашли. Россиянина отпустили, даже не выписав ему штраф.

В начале этого месяца правительство Латвии одобрило поправки к правилам, которые запрещают беспилотникам передвигаться около здания минобороны страны на расстоянии меньше 50 м.

Кроме того, согласно принятым ранее поправкам к закону об авиации, беспилотные летательные аппараты не могут приближаться ближе чем на 500 м к объектам военной инфраструктуры, если этот полет не согласован с НВС.

Командир НВС или уполномоченное им лицо могут принимать решения о принудительной посадке или уничтожении беспилотников, если они пролетят над военными объектами или будут находиться в запрещенной зоне.