Происшествия |

Фото/Facebook/Konstantin Volinscikov

Вчера, 24 июля, в Риге из машины выпал маленький ребенок. Случай произошел в 20:40 на перекрестке улиц Сахарова и Деглава. О происшествии на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пользователь Konstantin Volinscikov.

Рижанин уточнил, что с малышом все в порядке и водитель посадил ребенка обратно в машину, но потом скрылся. Очевидец просит помощи у общественности, чтобы происшествие не осталось безнаказанным.

"Cегодня в 20.40 из этой машины выпал на проезжую часть ребенок. Это перекресток Деглава и Сахарова. Ребенку на вид года полтора-два. Он стоял на переднем месте рядом с водителем и играл. Дверь была приоткрыта. Несколько машин сигналили и пытались обратить внимание водителя. Когда машина тронулась и ребенок как мячик выкатился на асфальт. Повезло что скорость была (вольво только тронулась) маленькая и рядом никто не ехал. Водитель втащил ребенка обратно и дал по газам. Вопрос - куда подать жалобу на этого дегенерата? Я готов официально свидетельствовать", - пишет Константин.

В комментариях к записи откликнулись также и другие свидетели происшествия и другие неравнодушные пользователи.

"Наверное, надо бы обратится в полицию или сиротский суд. Там подскажут."

"Я тоже видел!!!! Поварачивал с Деглава на Сахарова с другой стороны со стороны морковки...Слышу, все сигналят, не понял в чем дело, потом в зеркало заднего вида- вижу как будто вывалилось что- то...подумал собака...А это ребенок? Ё......Слов нет.....Сделал круг, но через минуту уже никого не было..."

"Каждый раз как вижу детей без автокресла, где нибудь на переднем сидении или прыгают на задних сидениях мурашки по коже. Ведь это действительно не забавно, не смешно. А вот что с этим делать? Лица чистить водителям таких пассажиров? Как к ответственности призывать? Фотографировать и муниципалам слать?"

"Я видела, как эта машина уезжала с перекрёстка, ребёнок сидел у водителя на коленях."

"Ехала в 51 автобусе. Сам момент падения ребенка не видела, но видела что произошедшее чуть не спровоцировала серьезную аварию с участием как минимум 3-х машин, в которых в этот момент тоже находились дети! Пристегнутые! Сам бог спас и своевременная реакция водителей".

Как писал Mixnews, статистика последнего времени показывает, что в автоавариях чаще гибнут пассажиры, а не водители. Обусловлено это тем, что пассажиры не пристегиваются.