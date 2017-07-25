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В Голландии, в городе Венло покончил с собой 11-летний мальчик из Латвии по имени Владимир, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на портал Limburger.nl.

Одной из причин, побудивших ребенка на отчаянный шаг портал называет плохие отношения в семье. Однако родители это категорически отрицают.

О возможном насилии в семье, а также о том, что родители ребенка злоупотребляли алкоголем, говорили местные жители, но 43-летний глава семейства Юргис отрицает эти домыслы. По его словам, мальчика никогда не били, но бывали случаи, что на ребенка повышали голос.

Мать Владимира также пояснила, что сын рос в любви и заботе, у него было все, что он хотел: три велосипеда, доска для скейта и многое другое.

К расследованию суицида школьника подключена не только полиция, но и Государственная инспекция по делам помощи молодежи, здравоохранения, безопасности и правосудия.