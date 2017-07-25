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Уроженка Резекне Анжелика Грасвалде (Липска) спустя 27 месяцев дала признательные показания в деле об убийстве своего американского жениха, пишет NRA со ссылкой на New York Times.

После того, как 37-летняя Грасвалде дала признательные показания, будет смягчено наказание, которое будет озвучено в ноябре 2017 года. Предполагается, что женщина может быть наказана лишением свободы на срок от 15 месяцев до 4 лет.

Однако, так как она находится в заключении уже 27 месяцев, гражданку Латвии скорее всего в конце года отпустят на свободу.

Жительница Резекне, которая перебралась на проживание в США в 20-летнем возрасте, своего жениха 46-летнего Винсента Виафори, убила в 2015 году.

Виафор пропал 19 апреля, когда пара отправилась сплавляться на лодках по реке Гудзон.

Как выяснилось в ходе следствия, убийство на тот момент 35-летняя женщина совершила, повредив каяк Виафоре, на котором он сплавлялся по реке, в результате мужчина утонул в реке Гудзон.

Как свидетельствовала тогда Гравалде, в ходе поездки 19 апреля 2015 года каяк Виафора в бурном потоке реки перевернулся. Женщина рассказала полицейским, что она пыталась спасти жениха и сама выпала из каяка, однако позднее ее спас другой лодочник. После инцидента Грасвалде была доставлена в больницу, где у нее было констатировано переохлаждение тела.

Спустя две недели после случившегося, полиция Нью-Йорка сообщила об аресте Грасвалде и выдвижении против нее обвинений, указав на противоречия в ее объяснениях.

Адвокат гражданки Латвии указал, что у полиции нет никаких доказательств вины Грасвалде, объясняя ее необычное поведение после гибели жениха отличием культурных и траурных традиций.

Местные жители обвиняли женщину в том, что она совсем не скорбит по своему погибшему жениху - часто выставляет у себя в соцсети развлекательные посты. Женщина также выставляла посты в память о погибшем.

В качестве причины совершения убийства указывается ухудшение отношений, которые произошли из-за разногласий о сексуальной жизни, а также страховая компенсация в случае смерти - 250 000 долларов.