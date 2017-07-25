Происшествия |

23 июля около часа ночи сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о явно нетрезвых родителях с маленьким ребенком, рассказали представители правоохранительных органов.

Сообщалось, что агрессивно настроенная пара конфликтует и направляется по улице Виляну в сторону улицы Лудзас. Во время ссоры детская коляска на тротуаре перевернулась. На место выехал ближайший экипаж.

Во время осмотра территории полицейские встретили трех женщин с пустой детской коляской. Оказалось, что пара им знакома – молодые родители с двухнедельным малышом были в гостях, где употребляли алкоголь. По дороге домой они начали ссориться, после чего мать с коляской хотела убежать от мужа, но коляска перевернулась, из нее выпал младенец. Отец схватил ребенка и убежал на кладбище, расположенное рядом. Мать бросилась за ним.

Информацию передали двум экипажам, находившимся рядом, чтобы быстрее найти пьяных родителей. Кроме того, к сотрудникам РМП подъехал и экипаж Госполиции, который предложил помощь. Полицейские в поисках родителей вскоре нашли пьяную мать, которую привели на место происшествия. На лице женщины были ушибы. Она рассказала, что пила водку, после стала запивать пивом. На вопрос, откуда у нее шрамы, женщина сказала, что когда бежала за супругом – упала. На место вызвали "скорую", а женщина тем временем рассказала, где может находиться ее спутник жизни. Один из экипажей нашел мужчину в квартире его знакомого. На момент прибытия полиции ребенок спокойно спал, за ним ухаживала знакомая. Отец признал, что действительно поссорился с супругой, и что малыш выпал из коляски. Причиной стало то, что женщина много пила в то время, когда малышу всего две недели от роду. Мужчина пояснил, что схватил ребенка и убежал ради того, чтобы ему не пришлось страдать из-за матери.

Во время разговора от мужчины исходил несильный запах алкоголя, он адекватно и спокойно отвечал на вопросы полиции. На место прибыла еще одна бригада медиков, которая госпитализировала малыша для обследования.

Тем временем тест на алкоголь показал, что в крови матери 1,29 промилле. Женщине составили протокол за пребывание в общественном месте в состоянии опьянения. Однако ее неадекватное поведение указывало на то, что она употребляла и одурманивающие вещества – ее доставили в Рижский центр наркологии и психиатрии. Утром один из экипажей, когда отец с ребенком вернулись из больницы, отправился проверить место жительства. Мужчина показал квартиру – там было все необходимое, ничто не говорило о том, что отец не может позаботиться о сыне. Информация о происшествии передана Государственной полиции, Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений РМП.