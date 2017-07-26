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В понедельник в социальной сети Facebook елгавчанин Виктор Силкалнс опубликовал призыв отозваться людей, располагающих какой-либо информацией о человеке на ул.Паста, который стреляет в чаек.

Автор призыва подтвердил, что об убийце птиц сообщил и в полицию.

Первую информацию о возможном убийце чаек Виктор опубликовал уже 26 июня.

"В моем доме или на верхних этажах соседнего дома появился отморозок с пневматической винтовкой. Вчера, в промежутке времени с 14.00 до 16.00 он убил птенца чайки на крыше магазина напротив. Кого подстрелит завтра или послезавтра, лишь богу известно", - сообщил пользователь соцсети.

Мужчина сообщил, что трупик птенца чайки лежит на крыше магазина Kanclers по ул.Паста, 51/6, и он вынужден на смотреть на неприглядное зрелище.

Во вторник Виктор опубликовал продолжение эпопеи убийства чаек: в 20.00 из окон дома по ул.Паста, 55 или 57 кто-то застрелил чайку на крыше магазина Drogas.

"Стрелял и во вторую чайку, но та улетела. Вызвал полицию и написал заявление", -пояснил Виктор.

Он просит отозваться людей, располагающих какой-либо информацией о возможном стрелке, чтобы убийца чаек не остался безнаказанным.

Мужчина считает, что такой стрелок угрожает и безопасности людей, ведь неизвестно, куда и в кого он может попасть.

Напомним, недавно на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы самоуправление выделило финансирование ученым, которые придумают гуманный способ отпугнуть чаек. Однако орнитологи относятся к такой возможности скептически, ранее писал портал skaties.lv со ссылкой на TV3 Ziņas.

"По ночам, весной за окном чайки устраивают такой балаган, что о спокойном сне можно только и мечтать", - так объяснил инициативу об освобождении Риги от крикливых чаек ее автор Андис Лацис.