Происшествия |

Цессиская полиция просит помощи жителей в поиске Синтии Нейланде, 2003 год арождения. Девочка 25 июля самовольно покинула реабилитационный центр "Solis Piebalgā",в Яунпиебалгском крае, Яунпиебалгской волости.

Девочка-подросток ушла в неизвестном направлении и сейчас ее место нахождения неизвестно.

Информации о приметах девочки и в чем она была одета у полиции, к сожалению, нет.

Отмечается, что Синтия склонна к бродяжничеству и уже ранее попадала в поле зрения полиции.

Полиция получила информацию о пропаже ребенка вчера вечером и тут же объявила ее в розыск. Пока розыскные мероприятия не дали результата и полиция обратилась с просьбой о помощи к населению.

Полиция просит предоставить любую информацию о местонахождении Синтии, и просит информировать об этом правоохранительные органы по телефонам 110 или 64101202.