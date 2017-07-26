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Государственная полиция ведет поиск 12-летнего мальчика Яниса Пукса, который ушел из своего места жительства 22 июля в промежуток времени с 6 утра до 14 часов в Баусском крае, Цераукстской волости и до сих пор не вернулся, информировала старший инспектор полиции Рижского регионального управления Госполиции Диана Бриеде.

Пропавший мальчик был одет в короткие шорты синего цвета с белыми полосками по бокам, в серую майку с белым рисунком спереди, на голове у мальчика была синяя жокейская кепка, спереди которой белая эмблема, на ногах белые кеды, с резиновым носком.

Его рост составляет примерно 160 см, волосы короткие, темные, глаза карие.

Последний раз мальчика видели 22 июля около 23 часов на АЗС "Circle K Latvia" в Бауске.

В полицию о пропаже сообщила мать ребенка, поиск пока не увенчался успехом. Лиц, которые видели Яниса Пукса и располагают любой информацией о нем, просят сообщать в полицию по телефонам 29910520, 110, 63902100 или лично в ближайшее отделение полиции.

фото Госполиция