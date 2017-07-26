Происшествия |

23 июля около 5 утра сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили молодого человека, который рисовал на перилах Каменного моста и стене прилегающего тоннеля. На место выехал ближайший экипаж.

Следуя указаниям сотрудников Центра видеонаблюдения, полицейские быстро нашли хулигана. Сначала 22-летний парень отрицал, что это его рук дело, но позже все-таки признался.

Во время разговора от молодого человека чувствовался сильный запах алкоголя. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 2,20 промилле. Правонарушителю составлен протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, оскорбляющее человеческое достоинство и выписан штраф в размере 30 евро.

Работа по факту нанесения рисунков на стены зданий продолжается. Рижская полиция призывает отозваться владельцев домов, на стенах которых появился рисунок с пометкой ELDER. Сообщать просят на э-почту rpp.crp@riga.lv.

Закон предусматривает, что за такое нарушение можно не только получить штраф, но и отвечать по статье Гражданского закона – возместить ущерб или вернуть стене прежний вид.