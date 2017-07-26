Происшествия |

Вчера, в один из теплых дней лета, спасатели Рижской муниципальной полиции (РМП) на официальных пляжах нашли и вернули мамам семерых потерявшихся детей.

25 июля после полудня спасателям РМП на пляже в Вецаки поступил звонок от взволнованной женщины, которая сообщала, что потерялся ее шестилетний сын. Спасатели, используя квадроцикл, сразу же отправились на поиски малыша. Мальчик был обнаружен примерно в 100 метрах от станции, его отвезли к маме.

Спустя час поступил еще один звонок – мужчина сообщал, что они с женой отдыхали на пляже и потеряли свою 4-летнюю дочь. Спасатели без промедления стали искать малышку – ее встретили недалеко от станции и передали родителям.

Стоило только вернуться на станцию, как спасатели снова получили вызов – женщина уже два часа как не может найти сыновей 8 и 15 лет и в итоге все же решила обратиться за помощью. Детей нашли прыгающими по волнам. Мальчики объяснили, что не заметили, как отдалились.

В 17:30 спасатели снова получили вызов от мамы, которая не могла найти свою 7-летнюю дочь. Полицейские отправились на поиски и вскоре нашли ребенка. Девочка рассказала, что решила зайти в воду, а когда вернулась, уже не смогла найти маму. Когда дочь вернули матери, поступила информация о ребенке, который тонет в море. Не закончив профилактический разговор, спасатели бросились на помощь – плачущая женщина рассказала, что ее 11-летний сын зашел далеко в воду и не вышел на берег. Также она указала точное место. Мальчика нашли прыгающим по волнам в другом месте – он тоже не заметил, как отдалился.

В этот же день к спасателям на станции "Вакарбулли" обратился пятилетний мальчик, который сообщил, что потерял маму. При помощи громкоговорителя полицейские сообщили информацию о местонахождении ребенка. Вскоре на станцию пришла мама малыша.

Во всех случаях с родителями обсудили вопросы безопасности.