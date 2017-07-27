Происшествия |

Близкие пропавшего без вести 30-летнего мужчины, вышедшего из дома в Ливаны на пробежку 24 июля и до сих пор не вернувшегося, просят помочь в поисках изображенного на фото молодого человека по имени Армандс.

«Просьба помочь! Пропал изображенный на фото мужчина, 1987 года рождения. Из дома в Ливаны вышел 24 июля 2017 года. Был одет в спортивные штаны, спортивную обувь и в красную майку в полоску. Среднего телесложения, короткосриженные темные волосы, рост tumši, īsi mati, 1,70 м, носит очки. Возможно, отправился на пробежку в направлении Ливаны-Екабпилс, Если кто-то владеет информацией о местонахождения данного мужчины, просьба звонить по телефонам 29583471 или 26389610», пишет автор поста.

Также родные пропавшего просят делиться информацией в социальных сетях.