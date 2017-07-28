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Страшную находку обнаружили грибники в Тукумсе, сообщает программа LNT "Degpunkta".

В одном из Тукумсских лесов, которые облюбовали для прогулок большинство местных жителей, недавно обнаружены останки человека - череп. По сообщению программы, по городу стали активно распространяться слухи, что найдена женская голова.

В тукумсской полиции подтвердили, что на прошлой неделе был получен вызов о том, что в лесу найдены человеческие останки. Однако, по словам стражей порядка, все может быть не так драматично, как преподносит местное население.

"Забрали череп, назначены экспертизы, но существует большая вероятность того, что это останки человека, погибшего в годы Второй мировой войны", - сказал прдставитель полиции.

Правоохранительные органы призывают каждого, кто найдет человеческие останки или фрагменты скелета сообщать об этом полиции,так как современные методики позволяют раскрыть преступления, совершенные десятки лет назад.