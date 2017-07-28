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Полиция изъяла из семьи На этой неделе Государственная полиция получила вызов в один из многоквартирных домов в Плявниеки, где на долгое время без надзора взрослых были оставлены трое маленьких детей возрастом одного года, четырех и семи лет.

Чтобы не подвергать и жизнь и здоровье детей опасности, полицейские доставили их в дом социальной защиты. В связи со случившимся Госполиция возбудила административное делопроизводство о неисполнении обязательств по уходу за детьми.

В среду, 26 июля, около 20.43 была получена информация о том, что в рижском микрорайоне Плявниеки, в одной из квартир находятся дети без родительского надзора.

Сотрудники Кенгарагского участка полиции незамедлительно отправились по указанному адресу, где обнаружили детей, в том числе девочка в возрасте 1 года и 6 месяцев, а также мальчики 4 и 7 лет.

Старший ребенок рассказал, что родителей уже давно нет дома и он не знает, куда они ушли.

Полицейские вызвали бригаду "скорой" медицинской помощи, чтобы проверить состояние детей. В этот момент в квартиру вернулись родители. Они стали утверждать, что оставили с детьми нянечку, а сами ненадолго уехали по делам. Впрочем, полицейские, проведя проверку, не нашли этому подтверждения.

Учитывая, что родители не находились в состоянии алкогольного и другого опьянения, в квартире условия для проживания детей были удовлетворительными, у детей не было констатировано проблем со здоровьем и родители указали, что они исполняют свой родительский долг, было принято решение сразу детей из семьи не изымать.

Однако, полиция начала по данному факту административное делопроизводство и приняла решение спустя несколько часов неожиданно навестить семью, чтобы проверить обстоятельства.

Около 22.30 полицейские без предварительного предупреждения вернулись в квартиру. Двери открыл 4-летний мальчик. Он указал, что родители моются в ванной комнате.

Но, к сожалению, подозрения полицейских подтвердились. Дети вновь были оставлены в квартире одни. Родители не отвечали на телефонные звонки.

В тот момент годовалая девочка и старший мальчик уже спали, а четырехлетний ребенок игрался .

Учитывая, что детям было опасно оставаться без надзора взрослых, полицейские доставили их в центр социальной опеки.

На оставленное в квартире сообщение о том, что дети изъяты и родителям следует незамедлительно созвониться с полицией, еще в пятницу в первой половине дня никто так и не откликнулся.

Стоит добавить, что отец детей ранее попадал в поле зрения полиции за кражи.

Госполиция начала административный процесс по статье 173 – о неисполнении обязанностей по уходу за детьми.

Рижский сиротский суд в одностороннем порядке принял решение приостановить родительские права на детей.

Сейчас собирается вся необходимая информация, чтобы в течение 15 дней на заседании сиротского суда коллегиально принять решение , можно ли восстановить родительские права на детей, или необходимо передать их в приемную семью.

фото: Rīgas Pašvaldības policija