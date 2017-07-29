Происшествия |

Сегодня вечером в рижском микрорайоне Иманта произошло возгорание на крыше нового трамвая. Люди при этом не пострадали.

Как сообщили в муниципальном предприятии Rīgas satiksme, по пока невыясненным причинам произошло возгорание на крыше трамвая 1-го маршрута. Трамвай ехал в сторону Иманты и находился на перекрестке улицы Бебру и бульвара Анниньмуйжас.

Трамвай доставлен в депо, где специалисты займутся выяснением причин пожара.