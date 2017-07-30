Происшествия |

В результате произошедшего в субботу возгорания на крыше трамвая 1-го маршрута никто из пассажиров не пострадал, однако из-за аварии в течение некоторого времени задерживались трамваи. Об этом сообщил пресс-секретарь муниципального предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.

Напомним, возгорание на крыше трамвая 1-го маршрута произошло в районе улиц Бебру и бульвара Анниньмуйжас, когда он ехал в Иманту. На место происшествия были вызваны пожарные.

Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу поступил в 17.47, а в 18.05 возгорание было ликвидировано. Его площадь составила 0,5 квадратных метров.

Трамвай был доставлен в депо. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам предприятия Rīgas satiksme.