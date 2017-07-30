Происшествия |

В Каугури в субботу из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Ребенок погиб на месте происшествия. Никаких подробностей пресс-служба "скорой" не сообщает.

Как сообщило Латвийское телевидение, трагедия произошла в социальном доме. Погибшему мальчику был год и один месяц. По факту гибели ребенка начат уголовный процесс.

Тем временем в Рижском регионе девятилетний мальчик, гуляя вдоль берега водоема, провалился в подводную яму и несколько секунд находился под водой. Благодаря оперативным действиям очевидцев, ребенка удалось спасти. Он был доставлен в больницу.

В целом за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1207 вызовов, 261 из них был связан с травмами и несчастными случаями.