Трагедия в Юрмале: годовалый малыш выпал из окна и погиб (9)
Происшествия | 30 июля 2017 года, 11:16
В Каугури в субботу из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
Ребенок погиб на месте происшествия. Никаких подробностей пресс-служба "скорой" не сообщает.
Тем временем в Рижском регионе девятилетний мальчик, гуляя вдоль берега водоема, провалился в подводную яму и несколько секунд находился под водой. Благодаря оперативным действиям очевидцев, ребенка удалось спасти. Он был доставлен в больницу.
В целом за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1207 вызовов, 261 из них был связан с травмами и несчастными случаями.
Что творится вообще?? Родители совсем перестали следить за детьми? ((((
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Бум прям какой то в Латвии на детей в этом году!!!
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Да как так-то? :(
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