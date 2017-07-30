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В Великобритании убит гражданин Латвии Салвис Аузиньш, сообщает полиция графства Южной Англии. Латвиец получил смертельные ножевые ранения.

Убийство произошло в четверг, 27 июля в поселке Сент-Леонард, в графстве Восточный Суссекс. 37-летний Салвис проехал на машине примерно три километра, очевидно, в поисках помощи. Однако, когда машину мужчины нашли медики и полиция, он был уже мертв.

По подозрению в убийстве латвийца задержан 21-летний Мохамед Ахмед, у которого нет декларированного места жительства. В понедельник, 31 июля суд вынесет задержанному обвинения.

Сотрудники британской полиции также связались с родными Салвиса.

"Мы говорили с родителями Салвиса, которые находятся в Латвии. Они опустошены из-за потери своего сына", - рассказала инспектор Эмма Хитэр.

Полиция также призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом через интернет, используя фразу "Operation Lexus".

Связаться с полицией можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Фото: sussex.police.uk