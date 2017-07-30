Происшествия |

В воскресенье на Таллинсском шоссе столкнулись три легковых автомобиля, сообщает Госполиция и предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Авария произошла у Часового озера (Pulksteņezers), на участке между Лиласте и моста через Гаую. Как сообщают очевидцы в соцсетях, машины сильно разбиты, однако погибших нет.

Движение транспорта на месте ДТП было ненадолго затруднено, однако, как сообщили в Госполиции, к вечеру оно уже нормализовалось.

Uz a/c Rīga-Ainaži 14. km noticis CSNg un izveidojies sastrēgums. Satiksme nav bloķēta, bet apgrūtināta lielās a/m plūsmas dēļ. pic.twitter.com/Bx2ukHBoeQ — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 30, 2017

Фото: facebook.com