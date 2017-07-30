На Таллинсском шоссе столкнулись три автомобиля

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Происшествия | 30 июля 2017 года, 21:02

В воскресенье на Таллинсском шоссе столкнулись три легковых автомобиля, сообщает Госполиция и предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Авария произошла у Часового озера (Pulksteņezers), на участке между Лиласте и моста через Гаую. Как сообщают очевидцы в соцсетях, машины сильно разбиты, однако погибших нет.

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Движение транспорта на месте ДТП было ненадолго затруднено, однако, как сообщили в Госполиции, к вечеру оно уже нормализовалось.

Фото: facebook.com

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