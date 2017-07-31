Происшествия |

Полиции удалось установить, кто украл компьютер главного разведчика страны – руководителя Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса. Более того, компьютер тоже найден.

Кража произошла в мае этого года. Вор проник в квартиру, которую арендует директор БЗС, и похитил компьютер Майзитиса. Отдельно подчеркивалось, что компьютер – личный, и никаких секретов не содержал.

Полициия начала уголовный процесс. Спустя два месяца следствию удалось установить личность преступника, задержать его, а также вернуть похищенный компьютер.