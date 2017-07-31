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Государственная полиция задержала родителей, годовалый ребенок которых в конце недели погиб в Каугури, выпав из окна пятого этажа, подтвердила пресс-секретарь Государственной полиции Саманта Чапковска.

Полиция начала уголовный процесс о доведении до смерти по невнимательности.

Оба родителя 1988 года рождения находятся сейчас в изоляторе временного содержания. В момент, когда ребенок выпал из окна, они были в той же комнате.

Семья в поле зрения полиции ранее не попадала. Она считалась малообеспеченной и жила в социальном доме.

Второй растущий в семье ребенок 3 лет передан на попечение бабушке.