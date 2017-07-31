В Юрмале задержан грабитель: полиция призывает откликнуться пострадавших (4)

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Происшествия | 31 июля 2017 года, 19:09

Полиция задержала в Юрмале мужчину, который в течение суток совершил по крайней мере четыре ограбления.

Как сообщили в Госполиции, 29 июля в Юрмальский участок полиции поступила информация о том, что в районе станции "Яундубулты" произошел грабеж - мужчина, угрожая ножом, отобрал у женщины около 60 евро.

Полицейские немедленно начали розыск грабителя и вскоре заметили недалеко от станции человека, похожего на описание преступника. Мужчина, заметив полицейских, бросился бежать, а при задержании оказал сопротивление, для подавления которого полицейский произвел выстрел в воздух.

Задержанный 1994 г. рожд. уже не раз попадал в поле зрения полиции за грабежи.

29 июля в участок полиции обратились еще трое потерпевших от нападений мужчины. Всем потерпевшим он угрожал физической расправой, но один из грабежей ему совершить не удалось.

Полиция подозревает, что мужчина мог совершить и другие ограбления не только в Юрмале, но и в других городах, поэтому призывает откликнуться людей, которые пострадали от его действий.

Комментарии 4
Майк1 час назад
Страшный гад какой!
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Неважно1 час назад
Судя по его роже,наркоман как пить дать!Таких мочить как он надо!
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Viktor Smirnov50 минут назад
лицо не обезображенное интеллектом.
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